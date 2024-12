W dyskontach nie da się przejść. Straż zapowiada wzmożone kontrole

Dlatego strażacy apelują do klientów o dokumentowanie takich przypadków zdjęciami i zgłaszanie ich odpowiednim służbom, a także o informowanie obsługi sklepów bezpośrednio na miejscu. W przypadku wykrycia poważnych naruszeń zasad przeciwpożarowych, sklep może zostać zamknięty.

Kontrole mogą być jednak przeprowadzane wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu właścicieli sklepów . Jak podaje Radio ZET, problem "paletozy" często związany jest z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w sklepie, co utrudnia bieżące rozpakowywanie towarów i prowadzi do gromadzenia palet w alejkach.

Problem palet blokujących alejki może nawet być przyczyną konfliktów w sklepach. Jak pisaliśmy w WP Finanse, z takim przypadkiem zetknął się Dominik Jax, znany szerzej m.in. z udziału w programie rozrywkowym "Love Never Lies" . Tiktoker nagrał próbę kupna karmy dla psów w Biedronce. Mężczyzna wciskał rękę między paletę, a półkę, ale wielkość opakowania z karmą uniemożliwiała mu przeciśnięcie jej przez wąską szczelinę.

Tiktoker ruszył na zaplecze, chwycił wózek paletowy i ruszył w stronę palety. Po kilku krokach zatrzymała go jednak kasjerka. – Pan tego nie może brać! – strofowała klienta sprzedawczyni.

– To co ja mam zrobić? – zapytał bezradnie tiktoker. – Trzeba było przyjść wcześniej. My musimy towar wstawić na magazyn, na sklep – tłumaczyła pracownica Biedronki. Kobieta odmawiła pomocy, twierdząc, że wózkiem nie da rady przestawić palety.