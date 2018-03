W kwietniu w niedzielę zakupów nie zrobisz. Marcowa niedziela to ostatnia szansa

Niedzielę chcesz spędzić na zakupach w galerii handlowej? 25 marca to w najbliższym czasie ostatnia okazja na taki wypad. W kwietniu w cztery kolejne niedziele sklepy będą zamknięte. Większość sklepów w niedzielę otworzy się dopiero pod koniec kwietnia.

Po dwóch tygodniach przerwy wraca handel w niedzielę. 11 i 18 marca większość sklepów była zamknięta. 25 marca znów otworzą swoje drzwi. A to oznacza, że w galeriach handlowych najpewniej pojawią się tłumy.

Jeżeli koniecznie musisz zrobić zakupy w niedzielę, to zrób je właśnię w tę najbliższą. Dlaczego? W kwietniu cztery kolejne weekendy będzie obowiązywać zakaz handlu w niedzielę. Zakupów nie zrobimy 1 kwietnia - świąteczna niedziela jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Podobnie zresztą jak świąteczny poniedziałek.

8 i 15 kwietnia sklepy będą zamknięte przez obowiązujący zakaz handlu. Drzwi otworzą tylko przedsiębiorcy, którzy staną sami za ladą lub obowiązuje ich jedno z licznych wyłączeń. To jednak nie koniec dni z zakazem. W kwietniu mamy pięć niedziel - wtedy zakazem objęte są nie dwie, a właśnie trzy. I w ten sposób 22 kwietnia również niedzielnych zakupów nie zrobimy.

Można się w tym pogubić, prawda? Dlatego jako money.pl i Wirtualna Polska postanowiliśmy pomóc. W większości zwykłych kalendarzy na 2018 nie ma informacji, w które niedziele zakupów nie zrobimy. My więc oferujemy wam swój kalendarz WP. W jasny sposób pokazuje on, kiedy można wybrać się do sklepu w niedzielę, a kiedy jednak zaplanować zakupy choćby dzień wcześniej. Kalendarz możesz znaleźć tutaj