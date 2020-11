W sobotę się zacznie. Tak ten dzień jeszcze nie wyglądał

Tegoroczny Black Friday, czyli święto tanich zakupów (a przynajmniej handlowcy przekonują, że są one wtedy wyjątkowo tanie), które przywędrowało do nas z USA, odbędzie się głównie w internecie. W piątek sklepy w galeriach handlowych będą jeszcze zamknięte. Zgodnie z decyzją rządu, otwarte zostaną w sobotę 28 listopada, ale jednocześnie zakupy robić będzie mogła mniejsza liczba klientów niż zwykle.

Przede wszystkim nie należy ślepo wierzyć w oferty "wielkiej obniżki", "rzezi cen" czy "przecen nie z tej ziemi". Wbrew temu, co obiecują handlowcy, rzeczywiste obniżki oscylują w granicach dosłownie kilku procent, bo z reguły albo tylko część asortymentu bierze udział w promocji, albo wcześniej sprzedawcy podnieśli ceny, tak by uroczyście obniżyć je 27 listopada.

Black Friday, Cyber Monday to teoretycznie czas okazji. UOKiK zaleca ostrożność

O takiej żonglerce cenowej doskonale wie UOKiK, do którego rokrocznie spływają skargi. Eksperci Urzędu przypominają, że podczas e-zakupów konsument ma prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak przy zakupach zrobionych w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru okazał się wadliwy, można go zwrócić czym prędzej do sprzedawcy. Można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a jeśli wada jest istotna – zwrotu pieniędzy.