W trzy lata podatek bankowy pochłonął ponad 10 mld zł. Nowa danina uderzyła po kieszeni Polaków

Kiedy PiS ogłosił wprowadzenie nowego podatku, eksperci alarmowali: banki przerzucą koszty na klientów. Ich słowa okazały się prorocze. Większość banków w Polsce podniosła opłaty i prowizję. Ale to nie jedyny negatywny wpływ nowej daniny.

Mijają właśnie 3 lata od wprowadzenia w Polsce podatku bankowego. Przypomnijmy, że instytucje finansowe (nie tylko banki) od lutego 2016 roku przekazują do kasy państwa rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. W sumie dało to już ponad 10 mld zł wkładu do budżetu.