W tym tygodniu lepiej omijać hipermarkety i dyskonty. Polacy ruszają po artykuły szkolne

Według badania Hiper-Com Poland i Grupy Mobilnej Qpony-Blix, aż 90 proc. konsumentów kupuje art. szkolne w sierpniu. Prawie połowa z nich odkłada je na ostatni tydzień wakacji, bo liczy na lepsze promocje.

Jednak o wyborze konkretnych produktów zadecyduje ich jakość – 36 proc. Mniej ważne będą rabaty – 19 proc., a także ceny – 11 proc. Dość istotny będzie wygląd – 14 proc.. Ciekawe jest też to, że większość ankietowanych zamierza kompletować wyprawki nawet w 3-4 placówkach. Rodzice najchętniej będą kierowali się do hipermarketów i dyskontów. I tam też rozegra się główna walka o przejęcie tegorocznego budżetu Polaków.

Zakupy last minute

Większość konsumentów deklaruje zakup art. szkolnych w sierpniu. Aż 46 proc. odkłada to na ostatni tydzień wakacji. Tylko 9 proc. badanych nabyło już takie produkty w lipcu. Katarzyna Grochowska, Project Manager w Hiper-Com Poland, przypomina, że w okresie wakacji pojawiają się wydatki związane z wyjazdami urlopowymi. Dlatego rodzice wolą zaczekać z kupnem wyprawki do końca sezonu.

– To jest okazjonalny zakup, który od lat mobilizuje cały handel. Niektórzy pracownicy bywają poddawani szkoleniom pod kątem doradztwa w zakresie produktów szkolnych. Klienci są więc pewni, że nie muszą specjalnie zabiegać o towar, który czeka niemal w każdym sklepie. To przejaw zaufania do rynku – komentuje dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.