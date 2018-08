Zobacz, gdzie najtaniej zrobisz szkolną wyprawkę. Różnice w cenach przekraczają nawet 130 proc.

Zeszyty, piórnik, tornister, najlepiej z ulubionym bohaterem bajek, farby, bloki... Dla rodziców z uszczuplonym po urlopie budżetem zakupy przed wysłaniem dziecka do szkoły to koszmar. Sprawdziliśmy 11 sklepów dużej sieci i już wiemy, gdzie można najtaniej skompletować wyprawkę. Warto zachować czujność, bo różnice w cenach np. samych długopisów mogą być nawet trzynastokrotne.

Przygotowanie dziecka do szkoły może uszczuplić domowy budżet nawet o kilkaset złotych. W tym roku można wspomóc się korzystając z opisywanego już w money.pl programu ”Dobry Start”, popularnie nazywanym "Wyprawka +" lub po prostu "300 +".

Wyprawka szkolna. Ekspertka: plecak z superbohaterem to błąd

Odradzamy również kupowanie tam, gdzie nam tylko nieco bliżej lub trochę wygodniej, bo z naszych ustaleń wynika, że różnice w cenach są naprawdę duże. Na potrzeby naszego badania do koszyka w każdym ze sklepów wkładaliśmy m.in.: zestawy 5 długopisów, farb plakatowych - 12 kolorów, kredki świecowe, linijki i nożyczki szkolne (pełna lista w tabeli).

W celu uzyskania przekrojowych wyników koszty skompletowania wyprawki porównaliśmy w 11 popularnych w naszym kraju sieciach: Auchan , E.Leclerc, Carrefour , Kaufland, Biedronka , Tesco , Lidl , Carrefour Market, Piotr i Paweł , Netto, Polomarket . Niestety w Lidlu i Netto nie udało nam się znaleźć produktów pasujących do przyjętych kryteriów i sklepy te nie zostały ostatecznie sklasyfikowane (patrz infografika).

Link do tabeli znajdziesz tutaj .

Nasze badanie wykazało, że średnio za ten zestaw 12 podstawowych produktów przyjdzie nam zapłacić 74,52 zł. To może napawać optymizmem, szczególnie że od 1 lipca można składać wnioski o 300 +, z czego jak pisaliśmy w money.pl, Polacy chętnie korzystają.

Nie zapominajmy jednak, że to nie jest pełna wyprawka, bo do tego należy doliczyć jeszcze zakup butów na zmianę, stroju na WF i tego na uroczyste okoliczności. To też nie wszystko, bo jak doskonale wiedzą zaprawieni już w szkolnych bojach rodzice, niekiedy lista zakupów, które polecają uczynić wychowawcy i nauczyciele, jest znacznie dłuższa. Nierzadko szkoły sugerują nawet konkretnych producentów.