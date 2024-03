Wakacje składkowe. Kto skorzysta? Jakie warunki?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, aby skorzystać z wakacji, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do ZUS. Co ważne, konieczne jest złożenie go w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chce skorzystać z ulgi. Na przykład, jeśli chcemy, żeby to grudzień był miesiącem wolnym od składek, wniosek powinniśmy złożyć w listopadzie - podaje "Rz".