Wakacje z certyfikatem. Państwowa agenda robi listę "obiektów bezpiecznych higienicznie”

Badanie zlecone przez Polską Organizację Turystyczną wskazuje jasno - zdecydowana większość turystów (82 proc.) przy wyborze placówki na letni wypoczynek zwraca uwagę na podwyższone standardy higieniczne. Dlatego też POT powołał Zespół Branżowy ds. Autocertyfikacji Hoteli i Obiektów Noclegowych, który za zadanie miał przygotować wytyczne i wymagania do szykowanego programu zapewniającego, że w danym punkcie stosuje się wyższe standardy higieniczne.

- Zdajemy sobie sprawę, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo turystów i pracowników obiektów turystycznych, dlatego wspólnie z branżą wypracowaliśmy program autocertyfikacji obiektów noclegowych i lokali gastronomicznych znajdujących się w nich. Mamy bowiem świadomość, że zaufanie to podstawa, zarówno w życiu, jak i w biznesie, jakim jest turystyka - powiedział Robert Andrzejczyk, prezes POT, cytowany w komunikacie.

"Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna, a akwizycja do programu będzie ciągła. Do Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt noclegowy działający legalnie, który po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł przystąpić do programu 'Obiekt Bezpieczny Higienicznie'" - czytamy w komunikacie.