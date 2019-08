Walka o klienta trwa. Biedronka sponsorem nowego programu telewizyjnego. Nagrodą 500 zł na zakupy

Sieci sklepów spożywczych walczą o klienta jak lwy i szukają różnych źródeł reklamy. Programy telewizyjne to bardzo atrakcyjne miejsce do zaprezentowania swojego asortymentu. Przyszedł czas na Biedronkę, która będzie sponsorem nowego show TVP2 "Gotowi do gotowania. START!".

Gotowi do gotowania. START! to nowy program w TVP2 (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Sieci sklepów coraz częściej angażują się w programy kulinarne lub tworzą własne formaty, gdzie mogą pochwalić się swoimi produktami. Lidl od kilku lat sumiennie prowadzi kanał na YouTube zatytułowany "Kuchnia Lidla" w którym 3 razy w tygodniu pojawiają się filmy wideo z nowymi przepisami. W tym projekcie udział biorą Karol Okrasa, Paweł Małecki i Kinga Paruzel, którzy gotują razem z gośćmi. Wykorzystywane w programie produkty spożywcze pochodzą właśnie ze sklepu Lidl.

Marka pojawiała się też w programie "Ugotowani" na antenie TVN. Dodatkowo uczestniczyła w produkcjach: "Pascal po Polsce" w TVN Style i "Okrasa łamie przepisy" w TVP.

Biedronka nie chciała pozostać w tyle i również postanowiła wziąć udział w programie związanym z gotowaniem. Wybór padł na nowy show TVP2 "Gotowi do gotowania. START!", który poprowadzi Marzena Rogalska.

- To pierwsza tak duża współpraca naszej sieci z programem kulinarnym. Formuła programu doskonale wpisuje się działania Biedronki. Show będzie emitowane codziennie, a my codziennie zapewniamy naszym klientom świeże produkty i takich też używać będą do gotowania kucharze i uczestnicy programu - mówi Dorota Wrotek-Gut - dyrektor ds. komunikacji marketingowej sieci Biedronka.

Okazuje się, że zwykła reklama w telewizji już nie jest wystarczająca. Psycholog biznesu Iwona Golonko mówi, że widz szybko o niej zapomina. - Jeżeli reklama się nie zmienia, to przestajemy ją dostrzegać. Ona staje się elementem tła, nie jest czymś, co się wyróżnia. Pokazywanie produktów danego sklepu w programie telewizyjnym daje większą szansę na identyfikację i zapamiętanie ich przez widzów - skomentowała.

Sieci sklepów od dawna angażują się we współpracę z programami telewizyjnymi. Np. Makro Cash & Carry od kilku lat sponsoruje kulinarne show "Master Chef". Kucharze używają produktów dostępnych w tym sklepie, a logo sieci widoczne jest przez dużą część odcinka.

Produkty z których będą korzystać uczestnicy nowego show TVP2 pochodzą tylko i wyłącznie z Biedronki. - Bycie sponsorem programu daje bardzo dużo korzyści. Jeżeli kucharze do gotowania używają artykułów dostępnych w dyskoncie, to my jako widzowie utożsamiamy się z ich wyborami i też sięgamy po te produkty. Dodatkowo, kiedy widzimy jak stworzyć danie od podstaw, to chętnie przenosimy to potem do swojej kuchni - skomentowała psycholog biznesu. Wszystko po to, aby zwiększyć zysk.

Biedronka szczyci się współpracą z nowym programem TVP2. - To jest zupełnie nowa formuła, która jest spójna z atrybutami naszej sieci sklepów. Myślę, że jest to coś unikatowego, czego jeszcze nie było ma polskim rynku - podsumowała dyrektor ds. komunikacji marketingowej sieci Biedronka.

W każdym odcinku nowego programu produkowanego przez Endemol Shine Polska będą rywalizować ze sobą dwie drużyny złożone z profesjonalnego szefa kuchni i kulinarnego amatora. Każda z nich w ciągu 20 minut będzie musiała przygotować posiłek z produktów o maksymalnej wartości 25 zł. Amator wybiera i kupuje produkty dostępne w sieci sklepów Biedronka, a następnie kucharz (z jego pomocą) musi z nich wyczarować smaczne i kreatywne danie. Posiłek będzie oceniany przez obecną w studiu publiczność. Zwycięzca - kulinarny amator wygrywa voucher na zakupy o wysokości 500 zł do wykorzystania w dowolnym sklepie Biedronka.

Pierwszy odcinek - TVP2 wyemituje 9 września o 18:30. Czas pokaże, czy taki sponsoring się opłacił.

