Walmart wycofuje e-papierosy ze swojej oferty. Duży cios dla branży

E-papierosy nie mają ostatnio dobrej passy – w ostatnich tygodniach media informowały o kilku zgonach wywołanych przez ich używanie. W następstwie tych wydarzeń Walmart zdecydował, że nie będzie dłużej sprzedawać e-papierosów.

To nie jest jedyny cios dla branży, ponieważ część grup medialnych, na czele z CBS, CNN i Viacom wycofały emisję reklam e-papierosów.

Media w USA poinformowały o ośmiu zgonach , powiązanych przez lekarzy z "wapowaniem" (czyli "paleniem" e-papierosa). Ponadto amerykańskie Centra Zapobiegania i Monitorowania Chorób ostrzegają, że do połowy września odnotowały łącznie 530 przypadków uszkodzeń płuc powiązanych z e-papierosami. Specjaliści nadal jednak nie potrafią jednoznacznie wskazać, w jaki sposób e-palenie szkodzi zdrowiu.

Decyzja Walmarta to znaczące ograniczenie dostępu klientów do e-papierosów. Jest to bowiem największa sieć detaliczna w Stanach Zjednoczonych. A w mediach już spekuluje się, że podobnie postąpi konkurencja giganta.