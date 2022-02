Waloryzacja 2022 będzie wyższa, niż wynika to ze wskaźników. Nowe doniesienia

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł, co oznacza wzrost o 9,6 proc. rok do roku - podał w środę GUS. Uwzględniając jednak przeciętny wzrost cen, który zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, realnie płace poszły w górę w 2021 roku o dokładnie 3 proc. Mając już te dane oraz opublikowane wcześniej statystyki dotyczące inflacji w ubiegłym roku, można już wyliczyć, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur musi w tym roku wynieść co najmniej 5,7 proc. - podał Instytut Emerytalny.