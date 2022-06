Waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. Rząd odkrył karty

Rząd proponuje waloryzację emerytur i rent w '23 na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł - podano w komunikacie po posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. To oznaczałoby wzrost minimalnej emerytury z 1217,98 zł do 1334,90 zł na rękę, czyli o prawie 117 zł. Od marca 2023 r. do grudnia to zysk w wysokości 1170 zł netto.