Waloryzacja 2023. Wiceminister podał, ile wynosi prognozowana emerytura minimalna

Przypomnijmy, że w tym roku waloryzacja też była stosunkowo wysoka i sięgnęła 7 proc. - to efekt szybko rosnącej już od ubiegłego roku inflacji. Obecnie minimalna emerytura to 1338 zł. Jeśli sprawdzą się prognozy wiceministra Szweda i świadczenie zostanie podniesione w przyszłym roku do 1523 zł, będzie to oznaczało podwyżkę o 185 zł.