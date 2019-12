Waloryzacja emerytur 2020. Część emerytów będzie poszkodowana

3,24 proc. - tyle ma wynieść waloryzacja emerytur w 2020 roku. Rząd przygotowuje kilka innych niespodzianek dla seniorów: m.in. waloryzację kwotową rzędu 57 zł dla części seniorów. Jednak ten mechanizm nie obejmie osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej.

Emerytura minimalna wzrośnie o 82 zł netto.

Projekt rządowy przewiduje podwyżkę emerytury minimalnej rzędu 82 zł na rękę - podaje "Fakt". Oznacza to, że osoby, które dzisiaj otrzymują 943 zł netto, od marca 2020 roku otrzymają 1025 zł netto. Projekt podwyżki emerytury minimalnej oznacza, że świadczenie to wyniesie w 2020 roku 1200 zł brutto.

Waloryzacja kwotowa dla najmniejszych emerytur

82 zł netto jest zarazem wyższą podwyżką, niż planowe 3,24 proc. waloryzacji. Dlatego też rząd zdecydował się przyznać waloryzację kwotową dla wszystkich, którzy otrzymaliby mniej pieniędzy w przypadku wyrównania procentowego. Innymi słowy, emeryci zarabiający niewiele powyżej świadczenia minimalnego, otrzymają dodatkowe 57 zł na rękę - obejmie to wszystkich, w przypadku których waloryzacja procentowa oznaczałaby mniejszą podwyżkę świadczenia.

Niestety, mechanizm waloryzacji kwotowej nie obejmie osób, które otrzymują emeryturę niższą, niż minimalna. Dotyczy to wszystkich, którzy nie przepracowali stażu ubezpieczeniowego (obecnie to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jak podaje "Fakt", takich osób jest obecnie ok. 260 tys.

Matczyne emerytury w górę

Co jeszcze przygotowuje rząd? Dziennik informuje, że podwyższone będzie też rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyna emerytura. To świadczenie jest takiej samej wysokości, jak emerytura minimalna, dlatego też również obejmie je waloryzacja kwotowa w wysokości 82 zł netto - do 1025 zł na rękę.

Do tej formy pomocy są uprawnieni rodzice, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci i nie otrzymują emerytury. Takich osób w Polsce jest ok. 20 tys.

"Trzynastki" w kwietniu

Propozycja emerytur od rządu zakłada również wypłatę tzw. trzynastek. Gabinet Mateusza Morawieckiego zakłada, że zostaną one wypłacone w kwietniu. Nie trzeba będzie po nią składać osobnego wniosku - jeżeli pobieramy emeryturę, to ZUS lub KRUS automatycznie wypłacą nam dodatkowe świadczenie.

Nie udało się seniorom wywalczyć zwolnienia z opodatkowania trzynastej emerytury, chociaż bardzo o to zabiegali. Jednak rząd przewiduje, że co roku to świadczenie będzie waloryzowane. Jednak osoby na rencie rodzinnej, która jest przyznawana np. na dwie osoby, będą otrzymywać podzieloną trzynastkę na pół - po 600 złotych.

Grudniowa emerytura będzie również wypłacona nieco wcześniej. - Zdajemy sobie sprawę, że dla gospodarstw domowych bardzo ważne jest, aby świąteczny czas spędzić w spokoju - tłumaczy tę decyzję prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w rozmowie z "Faktem".