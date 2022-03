Waloryzacja emerytur. Od 1 marca świadczenia idą w górę

Od 1 marca świadczenia dla rencistów i emerytów wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższe świadczenia wyniosą teraz 1338,44 zł i będą wyższe o 87,56 zł niż rok wcześniej – przypomniało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt waloryzacji w 2022 r. to ok. 18,4 mld zł.