Waloryzacja emerytury w marcu to dopiero początek. Co czeka seniorów w 2024 roku?

Podobne informacje napływają z obozu rządzącego. Zgodnie z zapowiedziami minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk prawdopodobnym terminem drugiej waloryzacji 2024 mógłby być wrzesień 2024 roku. Termin ten w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził również wiceminister Sebastian Gajewski: Proponujemy, że co do zasady mamy jedną, marcową waloryzację, ale w latach, w których jest podwyższona inflacja - za pierwsze półrocze przekracza 5 procent - wchodzimy z drugą waloryzacją we wrześniu, która ma skompensować skutki wzrostu cen.