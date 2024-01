Waloryzacja emerytur 2024. Takie są wyliczenia. Nie wszyscy otrzymają więcej

Waloryzacja emerytur oraz rent jest przeprowadzana zgodnie z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jej wysokość jest ustalana na podstawie wyliczeń, dokonanych poprzez pomnożenie kwoty świadczeń przez wskaźnik waloryzacji. Kluczowym do jego określenia jest natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. Ten w połowie stycznia 2024 roku został określony na poziomie 111,9. Co to oznacza dla osób pobierających emerytury i renty?