Ważne zmiany w programie "Maluch plus". Kosmiczna pula środków

Program "Maluch plus" będzie teraz nosił nazwę "Aktywny Maluch", a jego budżet zwiększy się z 5,5 mld zł do 6,5 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Właśnie ruszyła kolejna tura składania wniosków, która potrwa do końca czerwca.