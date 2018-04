Weekendowe przerwy techniczne w bankach. Zobacz, gdzie będą utrudnienia

Klienci aż ośmiu instytucji bankowych muszą uzbroić się w ten weekend w cierpliwość. Banki planują przerwy w działaniu swoich serwisów internetowych, bankomatów, czy usług maklerskich.

Już o 22.00 w piątek nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej BOŚ Banku. Nie będzie też działała usługa TeleBOŚ. Ponownie będzie można z nich korzystać od godziny drugiej w nocy w niedzielę.

Również w piątek, o godzinie 23.30, do bankowości internetowej i mobilnej nie będą się mogli zalogować klienci Getin Banku. Funkcjonalności te zaczną znów działać w sobotę o godzinie 8.

Od 22.00 w piątek do 20.00 w sobotę nie działać usługi maklerskie w Raiffeisen Polbanku.

Z kolei w sobotę od 7.00 do godziny 20.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler w Banku Pekao.

Dodatkowo w poniedziałek od północy do 4.30 nie będą działały karty debetowe tego banku, a także aplikacja PeoPay. Utrudnienia dotyczyć będą także przelewów z kart kredytowych i działania bankomatów i terminali POS w punktach handlowo-usługowych.

W mBanku i obsługiwanych przez niego Orange Finansach w niedzielę od godziny 1.30 w nocy do 8.00 rano nie będzie działać bankowość internetowa i mobilna. Z kolei od 1.00 do 8.300 nie będzie można składać wniosków. Od godziny 18.00 w sobotę do 8.00 w niedzielę wyłączone też zostaną mKantor mPlatforma walutowa.