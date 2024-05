Wiek emerytalny do zmiany? "To forma dyskryminacji"

W Polsce obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2012 roku rząd Donalda Tuska zdecydował się podnieść tę granicę dla obu płci do 67 lat, wdrażając zmiany stopniowo na przestrzeni kilku lat. Jednakże w 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwość obiecało obniżenie tych limitów z powrotem do 60 i 65 lat, co zrealizowano po zwycięstwie partii Kaczyńskiego w wyborach.