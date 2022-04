Wielka kontrola restauracji. W co drugim lokalu wykryli nieprawidłowości

Płacisz za więcej, dostajesz mniej

Wśród nich UOKiK wymienia m.in. nierzetelną obsługę konsumentów. W 9 lokalach klienci dostawali np. napoje alkoholowe w zaniżonej ilości, mimo że płacili za większą pojemność. Tracili przez to od 0,70 zł do nawet 13,20 zł. W 11 restauracjach taki proceder dotyczył natomiast wagi zamawianych potraw, na czym klienci stracili od 1,03 zł do 8,43 zł.