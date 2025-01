Na stronie internetowej sieci Dino można obecnie znaleźć imponującą liczbę 2100 ofert pracy obejmujących różnorodne kategorie - od marketów, poprzez magazyny, aż po centralę oraz prawników. Jest to firma zatrudniająca blisko 45 tysięcy osób.

Sieć detaliczna Dino , oprócz pracowników marketów, poszukuje także specjalistów z innych dziedzin, w tym prawników. Według danych z portalu indeed.com, osoba zatrudniona na stanowisku kasjera w tej sieci zarabia średnio około 4300 zł brutto miesięcznie, co odpowiadało minimalnej płacy krajowej w ubiegłym roku.

Z początkiem stycznia, najniższa krajowa została podniesiona do 4666 zł brutto, jednak na pytania dotyczące nowych stawek sieć Dino nie udzieliła dotychczas odpowiedzi.

Jakie są realne zarobki w sieci Dino? Sieć nie chwali się stawkami w swoich sklepach. Jak pisze "Fakt", w Centralnej Bazie Ofert Pracy można znaleźć ogłoszenie na stanowisko kasjera w markecie Dino w Bestwinie (woj. śląskie) z wynagrodzeniem 4740 zł brutto, co daje około 3500 zł na rękę. Swego czasu w internecie pojawił się zrzut ekranu przelewu, sugerujący, że kasjer Dino otrzymał 6000 zł netto.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 r. przychody Dino Polska osiągnęły 21,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Na rozwój firma przeznaczyła 1,13 mld zł, a zatrudnienie wzrosło do 47,1 tys. osób.