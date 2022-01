Wielki debiut sieci Dm Drogerie w Polsce. Zacznie się w internecie

Ekspansja w byłym bloku wschodnim

Dm drogerie to sieć sklepów drogeryjnych. Dysponują one ponad 3500 placówek w trzynastu krajach Europy. Sieć powstała w latach 70. XX wieku i początkowo działała wyłącznie na rynkach niemieckim i austriackim. W latach 90. sieć wkroczyła do byłego bloku wschodniego, otwierając się w Republice Czeskiej, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, czy na Węgrzech.