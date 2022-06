Wielkie starcie gigantów. Tak dyskonty kuszą promocjami na długi weekend

Boże Ciało, które co roku obchodzone jest w czwartek, daje Polakom szansę na wzięcie wolnego w piątek i zaplanowanie długiego weekendu. To dobra okazja na przykład na zorganizowanie grilla. W tym czasie, jak co roku, sklepy licytują się na promocje. Największe dyskonty - Biedronka i Lidl - obniżyły przede wszystkim ceny mięsa i piwa. Tymczasowe obniżki stanowią jednak niewielką osłodę faktu, że na co dzień drożyzna w sklepach mocno bije nas po kieszeniach.