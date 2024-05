Wiśnie przegrały z przymrozkami. "Straty sięgają nawet 95 proc."

"Niektóre sady są puste"

Dla sadowników trudny był nie tylko kwiecień, lecz także początek maja. Jak już informowaliśmy w WP, jeden z plantatorów z woj. wielkopolskiego stracił prawdopodobnie wszystkie czereśnie i śliwy. "Całość czarna. Całą niedzielę odchorowałem psychicznie. To jednak jest trudne do akceptacji, bo to jednak cały rok jak krew w piach" - zauważył plantator.