Wizzair podnosi opłaty. Prawie dwukrotna podwyżka

Już nie 17 a 30 euro wynosi maksymalna cena usługi Wizz Priority, która pozwala wejść na pokład samolotu Wizz Air w pierwszej kolejności. Węgierski przewoźnik właśnie podniósł ceny dla swoich pasażerów.

Mowa tu przede wszystkim o Wizz Priority. To usługa, która oprócz pierwszeństwa wejścia, pozwala również zabrać ze sobą na pokład 10-kilogramową walizkę.

Do tej pory trzeba było za nią zapłacić od 5 do 17 euro. Teraz przedział cenowy jest znacznie szerszy i wynosi od 5 do 30 euro.