Władimir Putin opowiada o relacjach z Zachodem. Przywołuje bajkę, którą zna każdy Rosjanin

Ufny wilk zrobił, jak mu polecono i finalnie przymarzł mu ogon do lodu. On jednak sądził, że to tyle ryb się nałapało, że nie jest w stanie go wyciągnąć z wody. W takim stanie nakryli go ludzie, żądni zemsty za kradzieże lisicy i zbili kijami. Lisica w tym czasie zakradła się do domu i zjadła ciasto, którym się ubrudziła i wyglądała przez to na ranną. Wilk po ucieczce stracił ogon i postanowił dać nauczkę lisicy. Ta jednak przekonała go, że dostało jej się jeszcze bardziej i ostatecznie wilk zaniósł lisicę na swoich plecach w bezpieczne miejsce.