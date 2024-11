Włamał się do piwnicy. Ukradł przetwory i je zjadł

34-latek przyznał się do popełnienia wszystkich czterech przestępstw. Jego zeznania wskazują, że laptop zostawił do własnego użytku, automat wyrzucił do kosza, a wyjęte z niego kulki zostawił w domu. Natomiast skradzione z jednej z piwnic przetwory zjadł. Mężczyzna stwierdził, że rowery sprzedał przypadkowym osobom.