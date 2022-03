Wojna w Ukrainie. Emeryci dostali świadczenia i żywność

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest w drodze do Polski. Wizyta Joe Bidena potrwa do sobotniego wieczora. Amerykański przywódca spotka się m.in. z Andrzejem Dudą, aby rozmawiać o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Są już jednak pierwsze zmiany w planach podróży - Joe Biden przyleci do Rzeszowa, a nie bezpośrednio do Warszawy.