Wstrzymanie zakazu handlu ułatwiłoby pomoc uchodźcom. Minister: nie ma potrzeby nic zmieniać

Z powodu rozpętanej przez Rosję wojny w Ukrainie, do Polski uciekły już ponad dwa miliony ukraińskich uchodźców. Polacy pomagają, jak potrafią, a żeby to ułatwić, rząd zapowiedział, że tymczasowo umożliwi handel w niedziele w sklepach w dwóch przygranicznych województwach. Uchodźcy trafiają jednak do wszystkich regionów, a nie tylko przygranicznych. Na ogólnopolskie zawieszenie zakazu handlu nie ma jednak co liczyć.