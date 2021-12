Wybierasz się na narty? O tym musisz pamiętać

Ubezpieczenie na nartach. Co trzeba wiedzieć?

- Jeśli mamy wykupione OC w życiu prywatnym i spowodujemy wypadek na stoku, to OC pokrywa koszty leczenia osoby przez nas poszkodowanej. Gdy dojdzie do wypadku z naszym udziałem, NNW pokryje koszty naszego powrotu do zdrowia. W obu przypadkach to towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie koszty - tłumaczy Karolina Trzeciakiewicz z Grupy ANG.