Wykupili wakacje z "wylotem". Okazało się, że do Bułgarii muszą dojechać samochodem

Małżeństwo zarezerwowało wycieczkę w TUI. Myśleli, że skoro firma mówi w ofercie o "wylocie" i pokazuje ikonkę samolotu, to transport będzie lotniczy. Po dokonaniu rezerwacji, okazało się, że do Bułgarii trzeba będzie... dojechać autem. - Nie dało się tego odkręcić - mówi pani Natalia. Tui zapewnia nas, że wyjaśni sprawę.

W ofercie firmy TUI była mowa o "wylocie" oraz pokazana ikonka samolotu. Pani Natalia pomyślała więc, że to musi być transport lotniczy. Zdecydowała się na rezerwację, zapłaciła 1 tys. zł zaliczki. I zaczęły się problemy.

- Po rezerwacji zorientowaliśmy się, że nie ma informacji o godzinie lotu. Na początku mnie to nie zdziwiło tak bardzo. Przecież wiadomo, że godziny wylotów często się zmieniają. Potem się jednak okazało się, że zarezerwowaliśmy wycieczkę, ale.. samochodową - opowiada zirytowana klientka biura podróży.

Pani Natalia uważa, że firma wprowadziła ją w błąd. - Gdyby narysowali w opisie rower czy hulajnogę to bym się domyśliła, że mam sama dotrzeć. Ale przecież był tam samolot! - dodaje.

Była mowa o "wylocie", przy ofercie widniała ikona samolotu. Ale jak się okazało - była to oferta z transportem samochodowym

"Wakacyjny koszmar"

Rodzina próbowała wyjaśnić sprawę i zmienić wycieczkę. Niestety, bezskutecznie . - Nie można się dodzwonić, ponieważ nie ma bezpośredniego kontaktu z działem reklamacji. Nie ma prawnej możliwości zamiany wycieczki samochodowej na wycieczkę samolotowa, a rezygnując z wycieczki tracimy 1 tys. zł zaliczki. Jedyne, co mogliśmy zrobić, ratując się przed utratą zaliczki, to zamienić wycieczkę w Bułgarii na polskie morze, co nie jest naszym marzeniem. Jeszcze nasze wczasy się nie zaczęły a już zamieniły się w koszmar - ubolewa nasza czytelniczka.