Wymierający zawód. “Rezygnują z pracy po kilku dniach”

Portal next.gazeta.pl informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 szkoły zatrudniały około 525 tysięcy nauczycieli, a cały system edukacji obsługiwało 736 tysięcy osób. Niestety, to wciąż za mało, by sprostać potrzebom polskiej oświaty . Brak młodych pracowników sprawia, że zawód nauczyciela staje się coraz bardziej zaawansowany wiekiem.

– Już od trzech lat zmagamy się z niedoborami kadry w szkołach i przedszkolach. W zależności od czasu w roku szkolnym, brakuje od kilku do kilkunastu tysięcy nauczycieli, szczególnie od czerwca do sierpnia – wyjaśnia Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w rozmowie z serwisem.

Dyrektorzy, chcąc rozwiązać sytuację podczas roku szkolnego, często proszą emerytowanych pedagogów o powrót lub zwiększają godziny pracy obecnym pracownikom. Choć takie działania ratują zajęcia, nie są one korzystne ani dla nauczycieli, ani dla uczniów potrzebujących dobrze przygotowanej kadry.

Największe problemy z personelem obserwuje się w szkołach branżowych. – To tutaj mamy najstarszą kadrę i najmniej chętnych do pracy. Zdarza się, że w niektórych szkołach uczą nauczyciele, którzy mają ponad 80 lat – podaje ZNP.

Młodzież nie jest zainteresowana zawodem nauczyciela. Badania Fundacji Teach for Poland cytowane przez serwis wskazują, że tylko 4 proc. młodych uważa nauczycielstwo za idealny zawód, mimo że 81 proc. ma doświadczenie w nauczaniu.

Niskie zarobki to główna bariera zniechęcająca młodych do pracy w edukacji. Początkujący nauczyciel zarabia niewiele powyżej płacy minimalnej. Nawet planowane podwyżki w 2024 roku nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji, a pensje wciąż nie są konkurencyjne na rynku.

Młodzież uważa, że zawód nauczyciela zasługuje na większy prestiż i uznanie społeczne. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zapaść w polskim systemie edukacji jest nieunikniona. Aby temu zapobiec, konieczna jest poprawa wynagrodzeń i warunków pracy, co przyciągnęłoby młodych do tego zawodu i zatrzymało obecnych nauczycieli.

– Trudno wynająć mieszkanie i opłacić rachunki, a co dopiero kupować książki niezbędne do rozwoju. Młodzi, słysząc o wynagrodzeniach, pytają dyrektorów, czy to tygodniowa płaca – podkreśla ZNP.