Wyniki Eurojackpot. Do zgarnięcia było ponad 40 mln zł

Ze względu na rozbicie kumulacji Eurojackpot w zeszłym tygodniu, 7 września można było wygrać 43 mln zł. W Polsce padła spora wygrana, sprawdź czy jesteś szczęśliwcem.

Wylosowane 7 września liczby w Eurojackpot to: 4, 7, 28, 36, 43 + 1, 6. W Polsce padła jedna wygrana III stopnia (5+0). Na konto tej osoby trafi 708 234,60 zł. W naszym kraju jeszcze jeden szczęśliwiec wytypował wygraną IV stopnia (4+2). To przekłada się na 18 993,50 zł. 24 osoby ustrzeliły wygraną V stopnia (4+1) i wygrały po 963 zł.

Eurojackpot to organizowana w sumie dla 18 państw europejskich (w tym dla Polski) loteria, w której można wygrać do 90 mln euro. Gra polega na odgadnięciu pięciu zwykłych i dwóch specjalnych numerów.

Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym, jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot.

Pula nagród w Eurojackpot jest podzielona na dwanaście kategorii i może osiągnąć wartość od 10 do 90 mln euro, w zależności od tego, czy komuś uda się odgadnąć daną kombinację liczb. Szanse na główną wygraną w Eurojackpot to 1 do 95 344 200.