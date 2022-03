Wypłata trzynastek. Kwietniowa emerytura może zaskoczyć

Nie musisz składać wniosku, by otrzymać trzynastkę. ZUS wypłaci ją automatycznie wszystkim osobom, które 31 marca będą miały prawo do wypłaty emerytury lub renty. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.