Wysoka nagroda dla prezesa NFZ. "Efektywne realizowanie powierzonych mu zadań"

Pilny przypadek? Poczekasz ponad pół roku

- Do specjalisty długo się czeka, do kardiologa - 8 miesięcy, do ortopedy 3-4 miesiące. To jest tragedia. Co roku jest coraz dłużej. Całe życie płaciłem składki i teraz muszę tyle czekać. Mnie na wizyty prywatne nie stać - wskazał jeden z rozmówców "Faktu".