Żabka: krzywdzące nadużycie. Poszło o nocną prohibicję w Warszawie

Do przygotowania uchwały skłoniły ratusz konsultacje społeczne. Wyniki wskazują, że aż 80,78 proc. osób popiera wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu .

- Wynika to ze względów praktycznych i rozmów z przedsiębiorcami. Jest mnóstwo sklepów, np. Żabek, które są czynne do godz. 23. Gdyby zakaz obowiązywał wcześniej, musieliby na tę godzinę zakrywać alkohol, zamykać lodówki. To po prostu wynika z czystej pragmatyki - argumentowała Monika Beuth.