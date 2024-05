Z tego kraju przywieziesz 19 tys. zł. Tyle wynosi miesięczna pensja

Tyle można zarobić w Czechach

W Czechach, na przykład, wynagrodzenia w sektorze produkcji wahają się od 1,5 tys. euro brutto do 2 tys. euro brutto miesięcznie. Pracownicy na stanowiskach takich jak monter konstrukcji stalowych czy mechanik mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie ok. 2,1 tys. euro brutto. Spawacze mogą zarobić ok. 2,2 tys. euro brutto, a osoby zainteresowane pracą w gastronomii (kelnerzy lub pomocnicy kucharzy) zarabiają ok. 2 tys. euro brutto miesięcznie. W sektorze IT można liczyć na ok. 4 tys. euro brutto miesięcznie.