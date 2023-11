Za naciągane L4 można wylecieć z pracy. Rośnie liczba nadużyć

Polacy coraz chętniej korzystają ze zwolnień lekarskich, nawet gdy nie ma do tego żadnych przesłanek zdrowotnych. Jeśli nie dostaną urlopu, ten się skończy lub nie odpowiada im grafik, wówczas korzystają z L4 - informuje serwis PulsHR. Z badań firmy Conperio, która zajmuje się się kontrolą absencji chorobowej w przedsiębiorstwach, wynika, że w już około 40 procentach skontrolowanych przypadków dochodziło do nadużyć. Tymczasem jeszcze kilka lat temu było to 33-34 proc.