"Zabiję dziecko". Zostawił w windzie porażającą wiadomość. Prezes spółdzielni: nie odpuszczę

- Nawet jeśli to chuligański żart, wygłup jakichś nastolatków, dzieci - to ja chcę ich poznać - mówi Marcinkowski. - Oni muszą zrozumieć konsekwencje tego, co nawyrabiali. Ludzie się boją dzieci na podwórko wypuścić, a przecież pogoda jest piękna. Nikt takiej groźby nie zignoruje, bo każdy rodzic wyobraża sobie, co może się stać. To jest okropne. Do tego policja od kilku dni zajmuje się sprawą, która może okazać się kretyńskim wygłupem, i to z naszych podatków. Tak nie może być - uważa prezes SM "Piast" w Katowicach.