Zachodnie firmy przed kluczowym wyborem. Zasady mogą być cenniejsze od pieniędzy

Proces wycofywania się zachodnich marek w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę "został okrzyknięty chwalebnym czasem korporacyjnej odpowiedzialności politycznej" - pisze w piątek Financial Times. "To najbardziej znaczący i najmniej kontrowersyjny przykład korporacyjnej dyplomacji" - czytamy. Bill Bowder, przedsiębiorca i działacz społeczny, ocenił w tym tygodniu, że sektor prywatny jest kluczowym sojusznikiem w wysiłkach zachodnich rządów zmierzających do zduszenia rosyjskiej gospodarki - przypomniał dziennik.