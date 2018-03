Zakaz handlu - ktoś zyska, a ktoś straci. Te sklepy już wygrały na nowych przepisach

Pierwsza niedziela z zakazem handlu to wyzwanie dla wszystkich - klientów i handlowców. Ci pierwsi muszą zmienić nawyki zakupowe, ci drudzy - przetrwać bez dnia, w którym zarabia się najwięcej. Ustawa przewiduje szereg wyjątków - między innymi handel będzie dozwolony na stacjach kolejowych. Na tym mogą zyskać sklepy przy dworcach. Sklepy Biedronka przeżywają dziś oblężenie. Na zakazie wygrywa już także Żabka.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca. Pierwsza niedziela bez handlu to jednak 11 marca, a kolejna – 18 marca. To oznacza, że w większości sklepów nie będzie można zrobić zakupów. Jednak nie we wszystkich.