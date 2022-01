Zakaz handlu. "Największe placówki będą zamknięte"

– Jesteśmy przygotowani na zmiany w prawie. Działamy zgodnie z prawem, nie omijamy go, nie szukamy furtek. Prawo dało nam przyzwolenie do tego, żeby otwierać placówki handlowe, chociażby przy współpracy z Pocztą Polską – mówiła w programie "Money. To się Liczy" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Sklepy, które nie będą w stanie spełnić nowych zapisów, czyli te największe, których główna działalność nie polega na świadczenia usług pocztowych, będą musiały zostać zamknięte. Z całą pewnością jednak z tych usług nie zrezygnują.