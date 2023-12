Zakręcają kurek z kredytami. Ustawiają się kolejki

Zainteresowanie uruchomionym na początku lipca "Bezpiecznym kredytem 2 proc." przerosło oczekiwania jego twórców. Szacowano, że w tym roku zostanie udzielonych ok. 10 tys. kredytów, o wartości ok. 3,2 mld zł, co kosztowałby budżet państwa ok. 178 mln zł dopłat do tych kredytów. W związku z tym nie przewidziano limitu dopłat i wnioski można składać do bólu.