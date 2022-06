Zapaść w kredytach hipotecznych. "Wpłynie na całą branżę budowlaną i mieszkaniową"

– Zapaść na rynku kredytów hipotecznych będzie miała poważne skutki dla deweloperów, dla sektora budownictwa mieszkaniowego - powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. – Proces inwestycyjny przecież trwa, można go opóźniać, ale firmy, które teraz budują, są mocno zadłużone. Zaciągnęły przecież kredyty na inwestycje. Te kredyty są wysoko oprocentowane, bo rosną stopy procentowe, a to ma wpływ na warunki kredytowania. Sądzę, że małe firmy nie poradzą sobie w tej sytuacji i zaczną bankrutować. Na szczęście mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Bezrobocie może nieznacznie wzrosnąć, ale nie grozi nam żaden kryzys. Ciągle jeszcze są oferty pracy, więc na razie możemy być spokojni. Nawet jeśli firmy będą zawieszać lub zamykać działalność gospodarcza, to popyt na budowlańców jest ogromny.

