Zapłaciłam prawie 10 zł za dwa lody na patyku. W latach 90. kupiłabym za to 20 sztuk

Wybrałam się do sklepu, żeby kupić dwa lody na patyku. Zdębiałam, gdy przy kasie okazało się, że muszę za nie zapłacić 9 zł i 58 gr. Jeden lód kosztował 4,79 zł, a ja nie zwróciłam uwagi na cenę, gdy brałam produkty z lodówki. Przez chwilę zastanawiałam się, czy lodów nie zwrócić, bo ten rarytas był zdecydowanie za drogi. Ostatecznie jednak kupiłam i zjadła, choć nie mogłam się pozbyć myśli: "5 zł za loda na patyku?! Jak to możliwe?". To pytanie nurtowało mnie przez długi czas, przecież kiedyś za tę kwotę miałabym 20 lodów i nakarmiłabym nimi całą rodzinę i znajomych z podwórka.