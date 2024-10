Zatrudnisz się w tym zawodzie? Mieszkanie dostaniesz za darmo

Do zawodów uprawnionych do mieszkań służbowych należą żołnierze, policjanci oraz zatrudnieni w straży granicznej i leśnej - informuje Bankier.pl. Do 2019 roku także nauczyciele pracujący w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców mieli prawo do tego przywileju, lecz przepisy te już nie obowiązują.