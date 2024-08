Zatrzymali 20 ton mięsa z Rosji. Szybka decyzja służb

"IJHARS w Szczecinie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii 21 890,7 kg mrożonego, mielonego mięsa z mintaja, importowanego z Rosji, ze względu na przekroczenie daty minimalnej trwałości . Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności" - poinformował Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na swoim fanpage'u.

Tylko w ostatnich dniach inspektorzy uniemożliwili sprzedaż na terenie Polski kilku partii importowanej żywności. Inspekcja zatrzymała m.in. wprowadzenie do obrotu 23 ton awokado z Afryki. Ustalono, że nie nadają się one do spożycia z powodu pleśni.