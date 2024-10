Zatrzymano tony malin z Ukrainy. Miały podejrzany wygląd

Ukraina liderem niechlubnych rankingów

Ukraina to państwo, którego najczęściej dotyczą zakazy wydawane przez IJHARS. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. służby wydały łącznie 167 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu, z czego 124 dotyczyły Ukrainy. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (14), a na trzecim - Serbia (10).