Źle się dzieje w polskich firmach. Jest problem z płatnościami

Działo się to zwłaszcza w największych sektorach gospodarki – transporcie, przemyśle i handlu, ale również w takich branżach jak kultura i rozrywka, hotele i zakwaterowanie oraz działalność profesjonalna naukowa i techniczna. - Przez sześć miesięcy 2023 r. przybyło prawie 1,8 mld zł zaległości, do 41,24 mld zł. Dla porównania: w całym 2022 r. było to 2,2 mld zł (6 proc.), a w ciężkim covidowym 2021 r. - 3,8 mld zł (wzrost o ponad 11 proc.) - zauważył.